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Двух жителей Магнитогорска будут судить за пьяное нападение на таксиста

Общество

Водителя чуть не задушили

Магнитогорск, Челябинская область, 19 сентября 2018, 05:40 — REGNUM  Двух жителей города Магнитогорска (Челябинская область) будут судить за нападение на таксиста, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Двое жителей Магнитогорска предстанут перед судом за нападение на таксиста с целью угона автомобиля», — сообщили в надзорном ведомстве.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Орджоникидзевского района. Двум магнитогорцам вменяется покушение на угон, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Инцидент, за который теперь будут отвечать злоумышленники, произошел в ночь на 18 июня. Два пьяных пассажира такси решили угнать машину.

«Сидящий сзади соучастник стал душить водителя шнуром от своей куртки, второй злоумышленник мешал освободиться от шнура и запустить двигатель автомобиля», — сообщили в прокуратуре.

Запустить двигатель пьяный магнитогорец не смог. Водитель же оказал сопротивление и смог вырваться. Один из бандитов сбежал, а другого таксист задержал и передал в руки полиции. Обвиняемым грозит срок лишения свободы до двенадцати лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа из колонии №6 в Курганской области сбежал заключенный. Совершив побег, он ограбил таксиста, угрожая ему отверткой.

Читайте подробнее: Беглец из курганской колонии ограбил таксиста

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