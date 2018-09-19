На Южном Урале врача оштрафовали за «помощь» призывнику

Южноуральск, Челябинская область, , 05:15 — REGNUM Штраф заплатит врач из города Южноуральска (Челябинская область), за взятку признавшая призывника непригодным к службе в армии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Врач из Южноуральска оштрафована судом за внесение ложных сведений в медицинское заключение», — сообщили в прокуратуре.

Решение принято Южноуральским городским судом в отношении хирурга детской поликлиники. Врач признана виновной по статьям о служебном подлоге и о мелкой взятке.

«Установлено, что в марте-апреле 2017 г. обвиняемая за взятку в сумме пять тысяч рублей внесла заведомо ложные сведения в медицинское заключение о состоянии здоровья лица, подлежащего призыву на военную службу», — отметили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что жительница Южноуральска признала свою вину. Суд учел и другие обстоятельства, смягчающие вину.

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