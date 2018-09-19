Китайские власти заклеймили позором 158 компаний за их вред экологии

Пекин, , 04:54 — REGNUM Китайские органы, занимающиеся защитой экологии, назвали и заклеймили позором 158 компаний, которые сильнее прочих загрязняли окружающую среду в первом квартале 2018 года, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Более 60% самых злостных «загрязнителей» пришлась на провинциальные регионы Синьцзян, Шаньси, Внутреннюю Монголию, Чжэцзян, Ляонин и Хэбэй. В основном — это химические предприятия, котельные, поставщики тепла, угольные предприятия среди прочих. Министерство экологии потребовало от местных властей немедленно 26 самых вопиющих случаев, а также публично отчитаться о проделанной работе.

Напомним, что проблемы экологии в Китае стоят особо остро на фоне нехватки чистой питьевой воды и крайне загрязненного воздуха в промышленных районах страны. В связи с этим, битва с загрязнением окружающей среды стала одой из «трех битв», которые ведет Китай наряду с борьбой с нищетой.