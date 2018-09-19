В «Золотом треугольнике наркоторговли» стартовал 74-й международный патруль

Куньмин, Китай, , 03:57 — REGNUM Семьдесят четвертый совместный патруль правоохранителей Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда стартовал 18 сентября в бассейне реки Меконг, сообщает агентство Синьхуа.

Три китайских судна присоединились к международной патрульной миссии с целью борьбы с преступностью в регионе. Ключевой задачей является проведение избирательных инспекций кораблей в водах региона с целью выявления незаконного оборота наркотиков.

В связи с недавним тайфуном «Мангхут» патрулям пришлось подготовиться к экстренным ситуациям, чтобы они не стали для них неожиданностью.

Напомним, что совместные патрули этих стран стартовали в декабре 2011 года после того, как речные пираты захватили два китайских судна и убили 13 китайским моряков в прибрежных водах Таиланда. Кроме того, бассейн реки Меконг также известен, как «Золотой треугольник наркоторговли».

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