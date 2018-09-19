Среда, 19 Сентября 2018 года
04:08:25 МСК

В «Золотом треугольнике наркоторговли» стартовал 74-й международный патруль

Общество

Три китайских судна присоединились к международной патрульной миссии с целью борьбы с преступностью в регионе

Куньмин, Китай, 19 сентября 2018, 03:57 — REGNUM  Семьдесят четвертый совместный патруль правоохранителей Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда стартовал 18 сентября в бассейне реки Меконг, сообщает агентство Синьхуа.

Три китайских судна присоединились к международной патрульной миссии с целью борьбы с преступностью в регионе. Ключевой задачей является проведение избирательных инспекций кораблей в водах региона с целью выявления незаконного оборота наркотиков.

В связи с недавним тайфуном «Мангхут» патрулям пришлось подготовиться к экстренным ситуациям, чтобы они не стали для них неожиданностью.

Напомним, что совместные патрули этих стран стартовали в декабре 2011 года после того, как речные пираты захватили два китайских судна и убили 13 китайским моряков в прибрежных водах Таиланда. Кроме того, бассейн реки Меконг также известен, как «Золотой треугольник наркоторговли».

Читайте ранее в этом сюжете: В «золотом треугольнике» наркоторговли завершился 71-й совместный патруль

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить