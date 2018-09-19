Кто-то отравил Верзилова? В Берлине пока думают над диагнозом

Берлин, , 02:06 — REGNUM Находящийся в берлинской клинике член Pussy Riot Петр Верзилов, вероятно, был отравлен, заявил врач Кай-Уве Экардт, передает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению немецких врачей, версия передозировки Верзиловым лекарственными препаратами не рассматривается. Сейчас акционист находится в сознании.

Напомним, на данный момент Верзиловым занимаются немецкие врачи. В Берлине акционист оказался, поскольку его родня не поверила заключениям российских врачей. Это уже третье место госпитализации члена Pussy Riot.

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