Конфликт с ТВ-бригадой произошел в школе, где учитель звала детей «тупыми»

Санкт-Петербург, , 22:21 — REGNUM В петербургской школе № 695 Пушкинского района, учитель которой называла детей «тупыми» и «убогими», произошел новый скандал. Съемочная группа городского телеканала «78» оказалась вовлечена в конфликт во вторник, 18 сентября, прибыв в школу для подготовки репортажа об инциденте с учителем.

Как сообщает сайт телеканала, на крыльце школы, где тележурналисты ожидали интервью с директором школы, сотрудник ЧОП и сотрудник образовательного учреждения набросились на них, сломав накамерный микрофон и аксессуар к объективу. После этого к школе прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, передавший телевизионщиков сотрудникам полиции.

Директор школы объясняет, что мужчины таким образом препятствовали съемке несовершеннолетних без разрешения родителей, по заявлению матери одного из учеников. Как утверждают корреспонденты канала, они ничем не провоцировали сотрудников школы и не ущемляли права детей, просто выполняя свою работу.

Как сообщает ТАСС, полиция начала проверку по факту инцидента с телевизионной бригадой в школе. «Участники конфликта были опрошены, от них приняты заявления, в настоящее время по данному факту проводится проверка», — уточнили в УМВД по Пушкинскому району. Руководство канала «78» подало в полицию заявление о нападении на сотрудников и порче оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга ведет проверку в связи с появлением видеозаписи одного из уроков в школе №695. На записи видно и слышно, как учительница музыки называет учеников «убогими», «бедными во всех отношениях» и «тупыми», а школу — «бедняцкой». После начала скандала учительница ушла на больничный.

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