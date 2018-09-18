Правительство Вьетнама намерено обновить городскую инфраструктуру Ханоя

Ханой, , 22:33 — REGNUM 17 сентября в г. Ханое (Вьетнам) состоялось заседание городского комитета, посвященное вопросам обновления городской инфраструктуры в период 2016—2020 гг. Член центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), председатель народного комитета г. Ханоя Нгуен Дык Чунг выполнял функции председателя на заседании.

В ходе заседания Нгуен Дык Чунг отметил, что власти г. Ханоя достигли значительных успехов в деле обновления городской инфраструктуры в 2016—2017 гг. Многие исторические здания были реконструированы и открыты для посещения, были приложены усилия для регулирования дорожного движения с целью минимизации дорожных происшествий, повышено качество общественно транспорта на туристических маршрутах и т.д.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», несмотря на ряд достижений, остается множество еще не выполненных задач. Остается нерешенным вопрос организации дорожного движения, что влечет за собой частые дорожные происшествия, также необходимо закончить обновление общественного транспорта на туристических маршрутах.