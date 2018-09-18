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Число бедных во Вьетнаме снизилось до 6% населения

Общество

Во Вьетнаме состоялось заседание правительства, посвященное вопросам сокращения бедности среди населения Социалистической Республики Вьетнам (СРВ)

Число бедных во Вьетнаме снизилось до 6% населения
Binh Giang
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Ханой, 18 сентября 2018, 21:52 — REGNUM  17 сентября во Вьетнаме прошло заседание под председательством главы национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Тхи Ким Нган, в рамках которого заслушивался доклад об исполнении двухлетнего плана по сокращению бедности в СРВ.

Выступая на заседании, министр труда и социального развития Вьетнама Дао Нгок Зунг отметил, что министерства тщательно выполняют положению директивы 76/2014, в соответствии с которым осуществляются меры по сокращению уровня бедности во Вьетнаме.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», многие положения директивы уже выполнены. Так, за период 2015—2017 гг. уровень бедности во Вьетнаме сокращался темпами 1−1,5% ежегодно. К 2018 г. уровень бедности должен составлять менее 6%, что меньше на 1−1,3% уровня начала 2018 г.

Завершая заседание, председатель национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нганотметила, что сокращение бедности — это задача не только министерств, ведомств и других органов власти, но и задача всей политической системы Вьетнама.

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Зарубежная хроника
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