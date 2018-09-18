Правительство Пакистана обещало исключительные меры для защиты прав рабочих

Исламабад, , 22:14 — REGNUM Шахрияр Хан Африди, министр внутренних дел Пакистана, объявил Федерации пакистанских рабочих, что приложит все усилия для защиты интересов трудящихся. Особое внимание министр обещал обратить на работников текстильной промышленности.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Шахрияр Хан Африди выступил на заключительном заседании двухдневного стратегического семинара Федерации, представляющей интересы всех пакистанских рабочих. В ходе мероприятия представители пакистанских профсоюзов отметили, что около 40% рабочих в Пакистане связаны с текстильной промышленностью, в то время как текстиль составляет 62% всего экспорта страны. Цифры, по мнению работников профсоюзов, демонстрируют значимость защиты прав рабочих.

В свою очередь Шахрияр Хан Африди заявил о необходимости повышения уровня жизни рабочих и обещал лично выступать за права трудящихся.