Госсовет Удмуртии ободрил сохранение льгот людям предпенсионного возраста

Ижевск, , 20:55 — REGNUM Государственный совет Удмуртии принял закон «О сохранении мер социальной поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после повышения нормативного пенсионного возраста». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Согласно документу, меры соцподдержки будут предоставляться независимо от того, являются ли граждане пенсионерами или нет, при условии, что они достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В частности, указанным гражданам будет предоставляться 50%-ная скидка на уплату транспортного налога. Женщинам из числа ветеранов труда республики, родившим пять и более детей и воспитавших их до 8-летнего возраста, награжденным знаками отличия «Материнская слава» или «Родительская слава», предполагается предоставить право на получение мер социальной поддержки, в соответствии законом «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республики» как после назначения им страховой пенсии как по старости, так и по достижении 55 лет.

Также сохранится льгота при уплате взносов на капитальный ремонт, не требующая достижения совместно проживающими супругами возраста 70 и 80 лет.

Спикер удмуртского парламента Алексей Прасолов отметил, что хотя на федеральном уровне решение о повышении пенсионного возраста не принято, на уровне региона такой закон позволит оперативно отреагировать на изменение пенсионного законодательства.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

В Госсовете подчеркнули, что республика стала одним из первых регионов, которые приняли закон о сохранении льгот для граждан предпенсионного возраста.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению, в котором озвучил ряд предложений по смягчению пенсионной реформы. В частности, глава государства предложил сохранить для граждан предпенсионного возраста льготы по налогам, оплате услуг ЖКХ и проезду на общественном транспорте.