Смерть пятиклассника и угрозы журналисту: Урал, 18 сентября

Екатеринбург, , 21:00 — REGNUM На Урале 18 сентября одной из главных тем стал старт отопительного сезона. В Екатеринбурге рвутся батареи, в челябинской Сатке взрыв в котельной привёл к внеплановой задержке пуска тепла, а в Перми и вовсе перенесли момент включения отопления на 20 сентября. Конечно же, в повестке среди главных тем было и много других. Подробно — в материале ИА REGNUM.

Пуск тепла

В большинстве муниципалитетов Свердловской области отопительный сезон начался 17 сентября. Екатеринбург не стал исключением. Но пуск тепла оказался фатальным для некоторых участков тепловых сетей. Мало того, что из-за прорыва холодного водопровода водой залило улицу Белореченскую, так ещё и в отопительной системе произошли порывы. Прорвало в том числе и радиаторы в квартирах некоторых горожан. Для кого-то долгожданное тепло обернулось затопленным жилищем.

Потекли батареи и в одном из домов, пережившем нынешним летом капитальный ремонт. Как сообщает телеканал «Студия 41», рабочие заменили стояки, а до радиаторов не добрались. Менять их жильцам придётся за свой счёт.

В южноуральской Сатке после взрыва в котельной пуск тепла отложен. Напомним, там авария произошла 17 сентября. Травмы и ожоги получили трое мужчин и женщина. Надзорные и следственные органы выясняют причины произошедшего. А в Перми старт отопительного сезона перенесли на 20 сентября, благо погода позволяет. В августе чиновники собирались начать пуск тепла по городу уже с 15 сентября.

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Смерть пятиклассника

В Екатеринбурге одной из обсуждаемых тем остаётся смерть ученика пятого класса гимназии 47. Напомним, мальчик умер 17 сентября. Плохо ему стало на уроке. Учительница увидела, что у него текут слёзы, и забеспокоилась. Ребёнок объяснил, что у него болит голова. Срочно вызвали скорую помощь. В машине скорой мальчик умер.

В связи с произошедшим по адресу медиков раздавались упрёки, мол, приехали слишком поздно. Но в горздраве журналистам официально пояснили, что скорая добиралась до гимназии 19 минут. Это меньше 20, установленных правилами.

Также в горздраве отметили, что спасти мальчика было невозможно. Что и показало судебно-медицинское вскрытие. Надзорные органы и СКР тем временем ведут проверки. В ближайшее время они скажут своё веское слово в оценке этой ситуации.

Подробнее: «Медицина не в силах»: горздрав Екатеринбурга о смерти пятиклассника

Тонут в отходах

В Челябинске закрытие городской свалки с 69-летней историей всё-таки вышло боком. В первую очередь рядовым горожанам. Недобросовестные перевозчики, видимо, не желают увозить мусор за город, а именно такой вариант им сейчас предложен. Граждане жалуются на скопление отходов.

В мэрии и областном министерстве экологии уже отреагировали. Перевозчиков, которые не желают возить мусор на имеющихся условиях, заменят другими. Сейчас от челябинцев ждут сигналов о точках, с которых не вывозят отходы.

Отметим, ситуация непростая и в Кургане. Здесь, наоборот, отходы, правда, жидкие, типа тех, что обычно попадают в канализацию, вывозят весьма активно. Но зачастую нелегально, и при этом сбрасывают их везде, где придётся. Проблема осложняется тем, что в Кургане действует всего один пункт приёма жидких отходов.

Подробности: Курган тонет в бытовых отходах

Югра в мусоре вроде не тонет. Но там развернулись нешуточные баталии вокруг регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Прокуратура требует лишить АО «Югра-Экология» лицензии на вывоз и размещение мусора. Заявление уже подано в окружной арбитражный суд.

Читайте подробно: Борьба за мусор: лишат ли главного оператора Югры лицензии?

Угрозы журналисту

В Челябинске один из местных журналистов, Дмитрий Моргулес, заявил об угрозах в свой адрес. Физической расправой ему угрожал неизвестный, дважды позвонивший с московского мобильного телефона.

Журналист воспринял угрозы всерьёз и написал заявления в СКР, МВД и ФСБ, а также обратился в Союз журналистов. В Следственном комитете уже заявили о том, что по обращению Моргулеса проведут проверку.

Также по теме: Челябинский журналист заявил об угрозах в свой адрес

Пожары в Оренбуржье

В Оренбургской области продолжается борьба с травяными пожарами. Напомним, последние возникли 17 сентября. В Медногорске объявлен режим ЧС. Огонь подобрался к одному из сёл и повредил несколько построек.

Отметим, сентябрь выдался в Оренбуржье урожайным на природные пожары. В ситуацию вмешалась прокуратура. Теперь её представители обещают проверить муниципалитеты на предмет профилактики возгораний и готовности к борьбе с очагами.

Подробно: Из-за участившихся природных пожаров Оренбуржье ждут тотальные проверки

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