ГД продлевает оплату «со скидкой» просроченного штрафа за нарушения ПДД

Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о продлении срока возможности оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой, сообщает ИА REGNUM. В Госдуме признали, что постановления о штрафе за нарушения Правил дорожного движения зачастую поступают водителям-нарушителям с большим опозданием, когда уже истек срок оплаты штрафы «со скидкой».

Штрафы за отдельные нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50% в течение первых 20 дней со дня вынесения постановления. При этом Конституционный суд России

признал не соответствующим Основному закону положение КоАП РФ, не позволяющее восстановить двадцатидневный срок, установленный для уплаты в размере 50% штрафа, назначенного за совершение административного правонарушения, зафиксированного работающими в автоматическом режиме фото‑ и видеокамерами, в случае, когда копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к административной ответственности лицу по почте, поступила в его адрес после истечения 20-и дней со дня вынесения.

Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть на заседании, призван устранить правовой пробел. Предполагается, что 20-дневный срок будет восстановлен «судьей, органом, должностным лицом, вынесшими указанное постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности».

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