В Казахстане имеется резерв сахара для стабилизации цен на рынке

Астана, , 19:46 — REGNUM В стабилизационных фондах Казахстана хранится 2,6 тыс. тонн сахара, что является фактором для стабилизации цен на рынке, сообщили 18 сентября в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Общая мощность трех заводов по переработке сахарной свеклы составляет 630 тыс. тонн в год. Тростниковый сахар-сырец перерабатывается на двух предприятиях. Их общая мощность составляет 370 тыс. тонн сахара в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев заявил, что отмена льгот на ввоз сахара в республике может вызвать напряжение на рынке. Ранее власти республики отменили льготы на импорт данного товара для поддержки собственных производителей.

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