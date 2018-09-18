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В Казахстане имеется резерв сахара для стабилизации цен на рынке

Общество

Общая мощность всех сахарных производств Казахстана составляет 1 млн тонн сахара в год

В Казахстане имеется резерв сахара для стабилизации цен на рынке
Lauri Andler
Сахар

Астана, 18 сентября 2018, 19:46 — REGNUM  В стабилизационных фондах Казахстана хранится 2,6 тыс. тонн сахара, что является фактором для стабилизации цен на рынке, сообщили 18 сентября в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Общая мощность трех заводов по переработке сахарной свеклы составляет 630 тыс. тонн в год. Тростниковый сахар-сырец перерабатывается на двух предприятиях. Их общая мощность составляет 370 тыс. тонн сахара в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев заявил, что отмена льгот на ввоз сахара в республике может вызвать напряжение на рынке. Ранее власти республики отменили льготы на импорт данного товара для поддержки собственных производителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минсельхоз Казахстана допустил рост напряжения на рынке сахара

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Экономика Казахстана
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