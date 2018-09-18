Инспекторы Усть-Каменогорска нашли нарушения в столовых 14 школ

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 20:03 — REGNUM Сотрудники санитарно-гигиенического надзора за детскими образовательными пищевыми объектами Усть-Каменогорска выявили санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 18 сентября агентство «КазТАГ».

В ведомстве отметили, что чаще всего встречаются нарушения в приготовлении блюд, хранении готовой продукции и сырья. Кроме того, в школах часто неправильно маркируют разделочный и уборочный материал.

Инспекторы также отобрали пробы блюд на лабораторные исследования. Результаты исследований соответствуют нормативам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в областную больницу Чимкента обратились 61 человек, которые отравились мороженым. Медики госпитализировали 41 человек.

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