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Инспекторы Усть-Каменогорска нашли нарушения в столовых 14 школ

Общество

Чаще всего встречаются нарушения в приготовлении блюд

Усть-Каменогорск, Казахстан, 18 сентября 2018, 20:03 — REGNUM  Сотрудники санитарно-гигиенического надзора за детскими образовательными пищевыми объектами Усть-Каменогорска выявили санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 18 сентября агентство «КазТАГ».

В ведомстве отметили, что чаще всего встречаются нарушения в приготовлении блюд, хранении готовой продукции и сырья. Кроме того, в школах часто неправильно маркируют разделочный и уборочный материал.

Инспекторы также отобрали пробы блюд на лабораторные исследования. Результаты исследований соответствуют нормативам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в областную больницу Чимкента обратились 61 человек, которые отравились мороженым. Медики госпитализировали 41 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане более 60 человек отравились мороженым

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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