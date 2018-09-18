Полтавченко вступился за газетные киоски перед Медведевым

Санкт-Петербург, , 19:31 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко попросил главу правительства РФ Дмитрия Медведева вывести из-под действия ГОСТа о содержании дорог и улиц нестационарные торговые объекты по реализации печатной продукции. Если не скорректировать ГОСТ, множество газетно-журнальных киосков в Петербурге окажутся вне закона, а тысячи людей лишатся работы.

Как сообщает 18 сентября «Фонтанка», соответствующая просьба содержится в письме градоначальника премьер-министру и связана с тем, что вступивший в силу с 1 сентября ГОСТ требует избавить проезжую часть, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, разделительные полосы и обочины дорог от посторонних предметов.

Закрытие киосков распространения прессы нанесет большой ущерб издательствам и типографиям, отмечает Полтавченко. По данным комитета по печати Смольного, в Петербурге работает 740 нестационарных точек продажи прессы.

В Смольном подсчитали, что попавшие под угрозу сноса киоски — не только газетные — обеспечивают рабочими местами пять тысяч петербуржцев, в основном, людей предпенсионного возраста или малообеспеченных.

По мнению представителей рынка, снос под предлогом соблюдения ГОСТа угрожает почти половине петербургских киосков и уличных кафе.

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Напомним, ранее Смольный решил ограничить торговлю в радиусе 100 метров у метро, увеличив прежнее допустимое расстояние вдвое. Из стометровой зоны предлагается убрать все ларьки и киоски, исключая газетные и цветочные павильоны, театральные кассы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило законопроект «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Санкт-Петербурге».

Для нестационарных объектов — киосков и павильонов — норматив составляет: 5 торговых точек, реализующих продовольственные товары и сельхозпродукцию, на 10 000 человек; 0,8 торговых точек общественного питания на 10 000 человек; 1,3 киоска печатной продукции на 10 000 человек.

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