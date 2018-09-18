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Директор морга в Мексике уволен из-за грузовика с трупами

Общество

Грузовик с трупами был отправлен «куда подальше» из-за невыносимого запаха

Мехико, 18 сентября 2018, 20:07 — REGNUM  Директор морга в мексиканском штате Халиско уволен губернатором после скандала с грузовиком, заполненным трупами, 18 сентября передает агентство Reuters.

Грузовик со 157 телами был найден в поле в районе Гвадалахары. Краткая проверка полиции позволила установить, что грузовик с трупами был отправлен «куда подальше» из местного морга.

Директор морга, Октавио Котеро, пояснил журналистам и представителям власти, что ещё два года назад жаловался на переполненность морга и заказал два рефрижератора, в которых хранились тела.

По всей видимости, кто-то из сотрудников решился переместить один из грузовиков со стоянки у морга после жалоб местных жителей на невыносимый запах.

Напомним, штат Халиско находится в центре войны наркокартелей и является одним из «рекордсменов» по количеству криминальных убийств в Мексике.

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Организованная преступность в Латинской Америке
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