В Казахстане арестовали родителей школьниц, не пожелавших снять платки

Астана, , 19:43 — REGNUM В Казахстане двоих мужчин приговорили к трем суткам заключения из-за нарушения требований администрации школы к внешнему виду учениц, сообщили 18 сентября в пресс-службе суда Актюбинской области.

Родители трех учениц не подчинились требованиям школы. Девочки, которые не посещали школу, также были наказаны — они остались на второй год. Несмотря на арест, родители продолжат отстаивать право школьниц ходить в платках. Девочки до сих пор не посещают школу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в нескольких школа Актюбинска администрация не допустила к занятиям девочек из-за ношения платка. Ранее министерство образования и науки Казахстана выпустило приказ, запрещающий ношение платков в школе.

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