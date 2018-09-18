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Строительство филиала «Эрмитажа» на Урале упёрлось в 60 млн рублей

Общество

Строители ждут денег

Екатеринбург, 18 сентября 2018, 18:59 — REGNUM  Строительство в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал» потребует областного софинансирования в размере 60 млн рублей. Об этом в интервью телеканалу «Студия 41» заявил вице-мэр города Вадим Дударенко.

По его словам, сейчас строители строят вспомогательное здание фондохранилища. А вот здание на улице Вайнера, 11 пока не имеет подтверждённого финансирования. Сейчас из регионального бюджета в мэрии ждут 60 млн рублей. После подтверждения финансирования «Эрмитаж-Урал» можно будет построить за год-полтора, считает Дударенко.

«Затягивать уже смысла нет. Надо этот объект делать. Потому что самое сложное уже позади. Экспертизы все сделаны. Научно-проектная документация сделана. Заходи и начинай делать», — заявил Дударенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о создании центра «Эрмитаж-Урал» было принято в 2014 году. Довести его до конца планируется в 2020 году. В одном из зданий будет фондохранилище, а в другом развернут собственно экспозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге вновь ищут подрядчика для строительства «Эрмитаж-Урала»

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Создание центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге
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