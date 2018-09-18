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Ульяновских детей-инвалидов обучат языкам программирования

Общество

Регион стал «пилотом» нового образовательного проекта

Ульяновск, 18 сентября 2018, 18:48 — REGNUM  Ульяновская область вошла в число 20 пилотных регионов, где будет реализован проект для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он предполагает бесплатное обучение школьников программированию на языке Java, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Курс стартует в сентябре на базе лаборатории «Советский инженер» в Железнодорожном районе Ульяновска и на базе школы-интерната № 26 в рамках государственно-частного партнёрства. В 2018 году программа получила поддержку регионального фонда развития информационных технологий. Занятия для школьников будут длиться в течение всего учебного года.

«В IT-школе ребята будут изучать программирование на языке Java, в то время как другие школы учат писать программы на языках Python и Scratch. В настоящее время во всем мире создают мобильные приложения для операционной системы Android именно на языке Java. По окончании обучения школьники защищают индивидуальный проект — собственное мобильное приложение на платформе Android. Еще будучи школьниками, ребята уже будут иметь современные навыки для успешного трудоустройства», — отметил руководитель лаборатории Юрий Денисов.

Региональные власти отмечают, что данный проект — хорошая возможность получить дополнительные навыки в области программирования и продолжить обучение в организациях профессионального образования. А для региона — возможность получить высококвалифицированные кадры.

Отметим, что в сентябре в области прошёл фестиваль «Поверь в себя» для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие около 200 детей. А на следующей неделе в регионе стартует III региональный чемпионат для студентов с ОВЗ «Абилимпикс».

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Проблемы инвалидов
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