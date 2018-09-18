Госдума намерена разрешить фермерам строить жилье на своей земле

Москва, , 18:40 — REGNUM Госдума до конца сентября в первом чтении обсудит законопроект, разрешающий фермерам строить жилье на возделываемых землях, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Виктор Кидяев («Единая Россия»).

«До конца сентября будет рассмотрен в первом чтении законопроект о жилье для фермеров на возделываемых землях. Сегодня комитет Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрел и одобрил этот документ», — сообщил парламентарий в соцсети.

Поправками предлагается дополнить виды разрешенного использования земельных участков.

«В результате появится возможность постройки жилого дома на земельном участке, предоставленном крестьянскому или фермерскому хозяйству. Фермер при желании сможет жить на своей земле в буквальном смысле, а не ездить каждый день из населенного пункта, как на работу», — указал он.

При этом после принятия закона власти регионов получат право решать вопрос, учитывая территориальные особенности и конкретные потребности населения.

Кидяев согласен с тем, что потребуется механизм контроля за реализацией закона, чтобы не допустить злоупотребления и застройки земель сельскохозяйственного назначения.

«Законопроект предлагает строго ограничить параметры жилого дома, возводимого для нужд фермера, запретить выделение под домом земельного участка и, разумеется, перепродажу», — пояснил парламентарий.