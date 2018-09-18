АЭС в Узбекистане будет построена в соответствии с требованиями МАГАТЭ

Вена, , 18:57 — REGNUM Первая в Узбекистане АЭС будет построена в соответствии с рекомендациями Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили 18 сентября в пресс-службе МИД республики.

Делегация Узбекистана во главе с президентом Академии наук Бехзодом Юлдашевым принимает участие в ежегодной сессии генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит 17−21 сентября в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве в республике АЭС. Первая атомная электростанция будет состоять из двух блоков поколения «3+» ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2,4 ГВт.

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