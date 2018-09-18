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Наземный общественный транспорт Екатеринбурга объединит «Гортранс»

Общество

На зарплате и тарифах это не скажется, считают в мэрии

Екатеринбург, 18 сентября 2018, 18:39 — REGNUM  В Екатеринбурге вместо Трамвайно-троллейбусного управления и Муниципального объединения автобусных предприятий будет создано единое предприятие «Гортранс». Оно станет крупнейшим в столице Среднего Урала, численность работников достигнет 6200 человек, заявил в прямом эфире телеканала «Студия 41» вице-мэр Вадим Дударенко.

По его словам, на зарплате, тарифах и персонале объединение практически не скажется. При этом в рамках одного предприятия будет проще управлять, например, оптимизируя маршрутную сеть и избавляясь от непопулярных и дублирующих маршрутов. В перспективе вице-мэр видит экономический эффект от такого слияния.

Напомним, объединение двух предприятий должно завершиться до конца 2018 года. О начале оптимизации представители мэрии объявили в начале сентября.

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Судьба общественного транспорта в городах России
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