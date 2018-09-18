Меры профилактики Роспотребнадзора от гриппа считают формальностью

Москва, , 17:51 — REGNUM Список рекомендаций Роспотребнадзора по защите от гриппа во время эпидемии раскритиковал кандидат медицинских наук, врач высшей категории Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM меры профилактики от гриппа, предложенные чиновниками, он рассказал о своём опыте защиты от заболевания:

«Рекомендации Роспотребнадзора по лечению и профилактике гриппа — это же не советы врачей, а просто формальность: «Заболел — сиди дома», «Температура — вызывай врача», «Делайте прививки». Тут просто комментировать нечего.

Реально в своей жизни во время пика заболеваемости гриппом и ОРВИ я просто избегаю посещения любых коллективов. И очень внимательно слежу, если я попал в толпу (например в трамвае), чтобы никого из больных рядом не было. И если кто-то где-то чихнул и кашлянул или гнусавит, то я стараюсь удалиться от этого человека. Моя супруга еще дополнительно в сумке носит маску и не стесняется её надевать.

С прививками от гриппа немного всё неоднозначно, так как прививка, как правило, делается вакциной, которая рассчитана на определенные штаммы возбудителя. Из своего личного опыта могу сказать, что я редко заражался гриппом, обычно не чаще одного раза в сезон. Единственный раз — будучи в поликлинике, меня главный врач попросил привиться, поскольку ему надо было выполнять план. Так в этот сезон я болел три раза! После этого и усомнился в эффективности отечественных вакцин.

Важен еще и возрастной контингент, ведь каждый человек в жизни переносил грипп с тем или иным штаммом, и поэтому у него может быть иммунитет на этот вид. Поэтому риск заболеть зависит и от возраста — если старые штаммы, то пожилые и взрослые не болеют или легко переносят. А если какой-то штамм, которые относительно новый, то тогда могут болеть поголовно все.

В общем, при эпидемии я просто избегаю общения с другими людьми и всегда в имею в запасе набор лекарственных средств. Обязательно комплексные смеси (порошки, растворяемые в воде) «от простуды», в которых должен быть антивирусный компонент», — пояснил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор обнародовал сообщение о том, как нужно поступать, чтобы не заболеть гриппом осенью. В частности сказано, что при первых признаках заболевания необходимо остаться дома, а при при температуре свыше 39 градусов необходимо вызвать скорую или врача на дом.