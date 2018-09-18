Назарбаев ратифицировал поправки в соглашение с Россией о медобеспечении

Астана, , 17:55 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал поправки в соглашение с Россией о предоставлении медицинской помощи жителям комплекса «Байконур», сообщили 18 сентября в пресс-службе главы государства.

Закон изменяет порядок предоставления медицинской помощи персоналу космодрома «Байкоунр», а также жителям города Байконур, а также поселков Торетам и Акай.

Как сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный законопроект был принят Сенатом Казахстана 6 сентября. Ранее министр здравоохранения республики Елжан Биртанов заявил, что часть граждан комплекса недополучают услуги здравоохранения из-за отличий законодательной базы России и Казахстана, и для исправления ситуации необходима ратификация поправок к соглашению с Россией.

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