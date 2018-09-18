Мост в Ленобласти разведут для прохода новейшего корабля

Кировск, Ленинградская область, , 17:07 — REGNUM На федеральной трассе Р-21 «Кола» Кировском районе Ленинградской области 19 сентября разведут автомобильный Ладожский мост через Неву. Об этом сообщило ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Мост разведут с 15:00 мск до 15:45 мск, движение автомобильного транспорта в обоих направлениях будет полностью перекрыто.

Разводка моста понадобилась для прохода вверх по Неве боевого корабля противоминной обороны (проект 12 700 «Александрит») «Иван Антонов» и еще трех судов с максимальным высотным габаритом 24 метра.

Тральщик «Иван Антонов» был спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге в апреле 2018 года. В ВМФ России он поступит в конце 2018 года.

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Переход корабля ПМО «Иван Антонов» на Черное море, к месту службы, состоится осенью текущего года, после завершения испытаний, и будет осуществлен внутренними водными путями — по рекам.

Название кораблю «Иван Антонов» присвоено в честь снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.