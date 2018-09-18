В Сенате Казахстана недовольны слабо пригодными для инвалидов самолетами

Астана, , 17:12 — REGNUM Инфраструктура воздушного и железнодорожного транспорта Казахстана слабо приспособлена к потребностям инвалидов-колясочников, заявил 18 сентября депутат Сената парламента Казахстана Нариман Турегалиев.

По его словам, в самолетах нет межрядового пространства для инвалидов. Сотрудники авиакомпаний не пользуются лифтами для посадки колясочников на борт. Сенатор также пожаловался на отсутствие временного места пребывания для инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в вузы Казахстана на основе образовательных грантов поступили 226 инвалидов I, II группы и инвалиды с детства. Средняя сумма баллов по единому национальному тестированию составила 81%.

Читайте ранее в этом сюжете: На основе грантов в вузы Казахстана поступили 226 инвалидов