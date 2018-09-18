Погибшего в ДТП певца Михаила Луконина похоронят 20 сентября

Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Похороны исполнителя песен, арий и романсов Михаила Луконина пройдут 20 сентября на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Перед этим пройдет прощание с исполнителем. Оно будет организовано в петербургском Театре Музыкальной комедии, где он служил в 2000—2009 годах.

Напомним, артист трагически погиб вечером 16 сентября в Псковской области на автодороге Псков-Невель. В стоявший на светофоре автомобиль, за рулем которого находился Луконин, на большой скорости врезался грузовик. Певец погиб на месте.

Панихида по Луконину в театре назначена на 10:30, затем гроб с телом покойного привезут в храм на Смоленском кладбище, где в 13:00 начнется отпевание, после которого тело предадут земле, сообщает ТАСС.

В репертуаре Луконина было около 800 произведений на восьми языках.

«Михаил Луконин был одним из самых востребованных исполнителей нашего города. Свое творчество он щедро дарил зрителям, коллегам, ученикам и в ответ получал безграничную любовь и уважение», — заявили в фонде «Петербургский романс».

По факту ДТП в котором погиб исполнитель, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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