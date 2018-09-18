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За клевету в интернете придется поплатиться

Общество

За клевету накажут штрафом до 200 тыс. рублей или лишением свободы

Москва, 18 сентября 2018, 18:46 — REGNUM  Клевета в интернете и социальных сетях может вылиться в крупный штраф или лишение свободы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующие законопроекты Госдума приняла во втором чтении сегодня, 18 сентября, а 20 сентября их планируют рассмотреть в окончательном, третьем чтении.

Согласно поправкам, пользователи, проигнорировавшие решение суда удалить или опровергнуть незаконную или порочащую честь информацию, заплатят от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, компании — от 50 тыс. до 200 тыс. За повторное нарушение в течение года наступит уголовная ответственность — штраф до 50 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на законопроект, который предусматривает отмену уголовной ответственности за репосты в интернете. Глава комитета Василий Пискарев («Единая Россия») подчеркнул, что идея прописана «юридически неправильно» и законопроект необходимо «по-другому» сформулировать.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума вводит уголовную ответственность за неисполнение решений судов

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