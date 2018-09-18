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США помогут Узбекистану улучшить парковую зону в Ташкентской области

Общество

Семинары проходили с 13 по 16 сентября в заповеднике Сукок

Ташкент, 18 сентября 2018, 15:56 — REGNUM  В Паркентском районе Ташкентской области состоялась серия семинаров с участием представителей лесной службы США, государственного комитета лесного хозяйства Узбекистана и НПО Green World Future, сообщает 18 сентября издание «Новости Узбекистана».

Специалисты из США рассказали о развитии парка, в том числе о планировании мест отдыха, дизайне тропы и обучении на природе. Семинары проходили с 13 по 16 сентября в заповеднике Сукок.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Бостанлыкском районе Ташкентской области Узбекистана планируется открыть горнолыжный курорт международного уровня.

Читайте ранее в этом сюжете: Горнолыжный курорт международного класса в Узбекистане откроется в декабре

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