США помогут Узбекистану улучшить парковую зону в Ташкентской области

Ташкент, , 15:56 — REGNUM В Паркентском районе Ташкентской области состоялась серия семинаров с участием представителей лесной службы США, государственного комитета лесного хозяйства Узбекистана и НПО Green World Future, сообщает 18 сентября издание «Новости Узбекистана».

Специалисты из США рассказали о развитии парка, в том числе о планировании мест отдыха, дизайне тропы и обучении на природе. Семинары проходили с 13 по 16 сентября в заповеднике Сукок.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Бостанлыкском районе Ташкентской области Узбекистана планируется открыть горнолыжный курорт международного уровня.

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