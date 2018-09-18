В Узбекистане проверят газовое оборудование транспортных средств

Ташкент, , 15:36 — REGNUM Надзорные органы Узбекистана проведут тщательную инвентаризацию технического состояния газовых баллонов автотранспортных средств и заправочных станций. Соответствующее поручение дал председатель правительства республики Абдулла Арипов, сообщает 18 сентября издание «Подробно.uz».

Проверку также пройдут котельные, печи и другое оборудование, работающее на природном газе. По результатам проверки будут разработаны «дорожные карты» по предупреждению аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Бухарской области Узбекистана на 201 километре автомобильной дороги Гузар — Бухара — Нукус в пассажирском автобусе произошел взрыв газового баллона. В результате аварии погибли пять человек, еще 21 человек пострадали.

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