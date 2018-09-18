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ЕСПЧ оштрафовал Бельгию за нарушение прав мусульманки

Общество

Бельгийские судьи не пустили в зал суда женщину в хиджабе

Страсбург, Франция, 18 сентября 2018, 15:30 — REGNUM  Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) защитил права мусульманки, подавшей иск против бельгийского государства, передает телеканал N-TV 18 сентября.

Родившаяся в Бельгии 32-летняя женщина обратилась в ЕСПЧ, поскольку бельгийский суд отказал ей в праве входить в зал суда в хиджабе, где она должна была присутствовать на процессе, посвященном насильственной смерти ее брата.

Женщина назвала этот запрет нарушением ее права на свободу вероисповедания, и ЕСПЧ подтвердил, что бельгийские судьи нарушили девятую статью Европейской конвенции о защите прав человека.

ЕСПЧ обязал Бельгию выплатить истцу компенсацию в размере €1 тыс. Приговор может быть обжалован в течение трех месяцев.

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Ислам
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