ЕСПЧ оштрафовал Бельгию за нарушение прав мусульманки

Страсбург, Франция, , 15:30 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) защитил права мусульманки, подавшей иск против бельгийского государства, передает телеканал N-TV 18 сентября.

Родившаяся в Бельгии 32-летняя женщина обратилась в ЕСПЧ, поскольку бельгийский суд отказал ей в праве входить в зал суда в хиджабе, где она должна была присутствовать на процессе, посвященном насильственной смерти ее брата.

Женщина назвала этот запрет нарушением ее права на свободу вероисповедания, и ЕСПЧ подтвердил, что бельгийские судьи нарушили девятую статью Европейской конвенции о защите прав человека.

ЕСПЧ обязал Бельгию выплатить истцу компенсацию в размере €1 тыс. Приговор может быть обжалован в течение трех месяцев.