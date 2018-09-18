Машинисты РЖД приступили к обучению на заводе электровозов в Новочеркасске

Новочеркасск, Ростовская область, , 15:27 — REGNUM Машинисты Московской, Октябрьской и Горьковской железных дорог приступили к обучению в Корпоративном учебном центре Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ). В течение сентября персонал «Российских железных дорог» будет осваивать программу «Конструктивные особенности и правила эксплуатации двухсистемного электровоза ЭП20», сообщает 18 сентября пресс-служба Союза машиностроителей России.

«В течение месяца три группы машинистов электровозов и помощников машинистов, сменяя друг друга, будут знакомиться с особенностями компоновки оборудования, силовой частью, тяговыми и вспомогательными электрическими машинами и многими другими аспектами, которые помогут им в практической деятельности», — говорится в сообщении.

Обучение персонала РЖД включает занятия в аудиториях с медиаоборудованием, «поездки» на тренажерном комплексе и практику в производственных цехах.

В союзе машиностроителей отмечают, что сейчас на указанных магистралях работает 60 локомотивов ЭП20 «Олимп», которые производятся на НЭВЗе с 2012 года. Эти локомотивы способны водить пассажирские поезда на скоростях 160 и 200 км/ч на железнодорожных линиях, электрифицированных как переменным, так и постоянным током.

Опыт НЭВЗа показывает, что такие учебные мероприятия способствуют снижению аварийности на железных дорогах, помогают машинистам грамотно эксплуатировать технику. А это, в конечном итоге, увеличивает надежность ее работы.

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