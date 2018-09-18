Экс-депутата Заксобрания Петербурга просят посадить на 10 лет

Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Прокурор попросил приговорить бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Светлану Нестерову к 10 годам лишения свободы и 10-миллионному штрафу за получение взятки. Сторона защиты просит оправдать экс-парламентария.

Как сообщили 18 сентября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в Красногвардейском районном суде завершились прения по уголовному делу в отношении Нестеровой.

Оглашение приговора по этому громкому делу назначено на 25 сентября. Нестерова утратила депутатские полномочия в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Нестеровой вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ, то есть, получение взятки. По данным следствия, речь идет о двух эпизодах, в сумме бывший депутат, как считает следствие, получила 4 млн 803 тыс. 200 рублей.

За это преступление ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с семидесятикратным штрафом от суммы взятки.

По версии следствия, преступление было совершено при распределении 25 млн рублей, которые должны были получить организации по защите прав малоимущих.

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