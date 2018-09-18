Вторник, 18 Сентября 2018 года
17:12:22 МСК

Экс-депутата Заксобрания Петербурга просят посадить на 10 лет

Общество

Дело бывшего депутата-единоросса близится к финалу

Санкт-Петербург, 18 сентября 2018, 15:26 — REGNUM  Прокурор попросил приговорить бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Светлану Нестерову к 10 годам лишения свободы и 10-миллионному штрафу за получение взятки. Сторона защиты просит оправдать экс-парламентария.

Как сообщили 18 сентября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в Красногвардейском районном суде завершились прения по уголовному делу в отношении Нестеровой.

Оглашение приговора по этому громкому делу назначено на 25 сентября. Нестерова утратила депутатские полномочия в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Нестеровой вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ, то есть, получение взятки. По данным следствия, речь идет о двух эпизодах, в сумме бывший депутат, как считает следствие, получила 4 млн 803 тыс. 200 рублей.

За это преступление ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с семидесятикратным штрафом от суммы взятки.

По версии следствия, преступление было совершено при распределении 25 млн рублей, которые должны были получить организации по защите прав малоимущих.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-депутата Заксобрания Петербурга обвинили во взятке и продлили арест

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить