В Кабардино-Балкарии дан старт проекту «Куначество — 2018»

Нальчик, , 15:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии состоялось открытие молодёжного проекта «Куначество». В 2018 году в нем участвуют восемнадцать юношей из 12 населенных пунктов республики, в том числе из столицы субъекта Нальчика. Среди «кунаков» жители Нарткалы и Чегема, Герменчика и Исламея, Атажукино и Аргудана, Заюково и других селений.

Торжественный старт проекту был дан 17 сентября в культурно-развлекательном центре «Акрополь». В ходе церемонии знакомства были представлены его участники. Они рассказали о своей семье, успехах в учебе, интересах и увлечениях. Была также представлена программа пребывания молодых людей в семьях. Школьники не только познакомятся с укладом жизни принимающей семьи, но и будут продолжать обучение, посещая школу вместе с новыми друзьями.

Напомним, согласно проекту, несколько разных семей принимают у себя на некоторое время юношу — кунака, что означает «гость». Он проживает в доме у людей другой национальности и вероисповедания, знакомится с обычаями и культурой и становится другом этой семьи до конца жизни. На Кавказе этот обычай восходит к глубокой древности.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Куначество» начали реализовывать в Кабардино-Балкарии в 2009 году. Тогда в нем участвовало восемь семей из сельских поселений Аргудан и Кёнделен. В последующие годы к нему присоединились другие субъекты Северного Кавказа и Юга России. Недавно поддержку проекту пообещало Федеральное агентство по делам национальностей.