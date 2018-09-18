Ситуацию с ликвидацией отходов закрытого комбината обсудили в Иркутске

Иркутск, , 15:08 — REGNUM В Иркутске прошли общественные слушания, посвященные ситуации с ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Участвовали представители областного министерства природных ресурсов, госкорпорации «Росгеология», а также ученые и жители региона, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Предприятие закрылось пять лет назад. Однако власти до сих пор не выбрали метод утилизации более шести миллионов тонн токсичных отходов комбината. Поручение, которое президент России дал в августе прошлого года, оказалось под угрозой срыва. Отходы комбината хранятся в 14 накопителях. В каждом из них сейчас работают специалисты подрядной организации, которая входит в структуру «Росгеологии». Особенно опасен шлам-лигнин. Этот осадок от производства целлюлозы может попасть в Байкал.

«Если взять, например, первую карту, то туда складывалось вообще всё подряд: и шлам-лигнин, и золоотвалы, и кора, — сказал сотрудник компании «РГ — ЭКОЛОГИЯ» Алексей Суханов. — Вплоть до того, что там бульдозер лежит, и не один».

Власти планируют утвердить метод утилизации отходов не позднее 30 октября. Стоимость контракта — почти 6 миллиардов рублей. Он должен быть выполнен до конца 2020 года. В одном из вариантов проекта предлагается вывезти опасные вещества на полигон в районе села Моты. Жители этого населенного пункта выступили против такой инициативы.

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