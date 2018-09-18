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Молодежь Казахстана может получить приоритетное право на кредиты

Общество

Планируется, что молодежь направит микрокредиты на развитие своего бизнеса

Астана, 18 сентября 2018, 15:11 — REGNUM  Министерство труда и социальной защиты Казахстана предложило установить для молодежи приоритетное право на получение микрокредитов, сообщает 18 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на главу ведомства Мадину Абылкасымову.

По её словам, данная мера предлагается в рамках плана по обеспечению занятности и социализации молодежи. Министр добавила, что в 2018 году на обучение основам предпринимательства были направлены 4 536 молодых людей, 396 человек получили микрокредиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Эльдар Жумагазиев заявил, что официальная статистика занижает в пять раз данные по безработице в некоторых регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Официальные данные Казахстана занижают безработицу в пять раз

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Безработица
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