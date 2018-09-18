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В Саратове установили памятный знак «Дружба народов России»

Общество

В Саратовской области проживают представители более 136 национальностей

Саратов, 18 сентября 2018, 15:08 — REGNUM  Памятный знак «Дружба народов России», символизирующий братские отношения и единство между жителями Саратовской области, открылся в Парке Победы при участии представителей Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина, сообщает 18 сентября пресс-служба вуза.

Арт-объект появился в национальной деревне и символизирует поддержку межнациональных отношений. Архитектурное строение представляет собой рукопожатие.

На открытии знака присутствовали члены регионального правительства, депутаты областной и городской дум, общественники, школьники и студенты.

Почетное право открыть памятный знак «Дружба народов России» было предоставлено директору Государственного российского Дома народного творчества Тамаре Пуртовой, автору проекта, председателю регионального отделения «Ассамблея народов России» Борису Шинчуку и скульптору Василию Кузьмину.

Сегодня согласно статистике в Саратовской области проживают представители более 136 национальностей.

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