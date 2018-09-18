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Новый мэр Астаны планирует ходить на работу пешком

Общество

Сотрудники администрации Астаны пересядут на такси в октябре

Астана, 18 сентября 2018, 14:50 — REGNUM  Новый аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов будет ходить на работу пешком для контроля состояния улиц, сообщает 18 сентября агентство «Казинформ».

"Я и раньше ходил по утрам на работу пешком. Сейчас придется делать круг, но моя работа находится недалеко от дома», — отметил Султанов.

Глава города добавил, что днем планирует добираться до рабочего места на такси. Султанов поддержал идею предшественника о перемещении чиновников на такси.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в управлении регенерации городской среды Астаны заявили, что сотрудники столичной администрации пересядут со служебных автомобилей на такси в октябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрация Астаны пересядет на такси

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Политическая жизнь Казахстана
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