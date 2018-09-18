Акция в Челябинской области: всех желающих пригласили на сбор яблок‍

Челябинск, , 14:39 — REGNUM Хозяева одного из частных садов под Челябинском пригласили всех на сбор яблок. Может прийти любой желающий и забрать с собой урожай за символические 5 рублей за килограмм, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

В распоряжении гостей 13 гектаров и 2000 деревьев сорта «Уральское наливное». Эти яблоки хранятся недолго, но годятся для переработки — компотов, варенья и сока. Сад принадлежит частному владельцу и достался ему бесплатно, как сотруднику кооператива, в конце 80-х годов. Такую акцию хозяева угодьев решили провести впервые, разместили объявление в социальных сетях.

«У нас в Кусе яблоки растут, но очень мало, у кого-то приживаются, у кого-то нет, мы на севере находимся, — сказал житель города Куса Максим Платонов. — Пытался посадить у себя в огороде — замерзают яблони. Я в отпуске, вот решил съездить и отдохнуть, и пособирать и такое еще дело — один мешок им, один себе мешок, удобно».

По словам владельцев сада, они не ожидали, что их акция будет пользоваться таким спросом. Только за выходные за урожаем приехали больше 200 человек.