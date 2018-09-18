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Калмыцкие медики отсудили молоко за вредность

Общество

12 сотрудников районной больницы не получали положенные продукты в течение трех лет

Элиста, 18 сентября 2018, 14:26 — REGNUM  Сотрудники Ики-Бурульской районной больницы в Калмыкии с помощью прокуратуры отстояли в суде свое право на получение молока (или других равноценных продуктов) в связи с вредными условиями труда. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

Сотрудники больницы обратились в прокуратуру с жалобой на действия руководства, которое нарушало требования законодательства и коллективного договора. В соответствии с документами 12 сотрудников больницы должны получать молоко в связи с вредными условиями труда, но последние три года работодатель эти требования игнорировал.

В отношении главврача больницы прокуратурой было возбуждено административное производство. Кроме того, прокуратура направила в суд иски в интересах трех сотрудников о взыскании компенсационной выплаты в размере около 30 тыс. рублей, эквивалентной стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов. Суд эти иски полностью удовлетворил.

Отметим, что, в соответствии с приказом Минзравсоцразвития, норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену, независимо от её продолжительности. Допускается замена молока на другие равноценные пищевые продукты.

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