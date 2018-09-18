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В Казахстане создали центр дерматологии и инфекционных заболеваний

Общество

Соответствующее постановление правительства было принято 14 сентября

Астана, 18 сентября 2018, 14:26 — REGNUM  В Казахстане создан научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний министерства здравоохранения республики, сообщает 18 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на соответствующее постановление правительства Казахстана.

Научный центр организован путем слияния Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД с Научно-исследовательским кожно-венерологическим институтом. Соответствующее постановление было подписано 14 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на февраль 2018 года на диспансерном учете в областных и городских центрах СПИД в Казахстане числились 29 980 человек.

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