Патрушев назвал критической ситуацию на полигоне «Красный Бор»

Нарьян-Мар, , 14:16 — REGNUM На полигоне «Красный Бор» под Санкт-Петербургом сложилась критическая ситуация, требующая немедленных мер. Об этом 18 сентября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Нарьян-Маре.

На полигоне накоплено около 2 млн тонн токсичных промышленных отходов. Вопрос с «Красным Бором» рассматривался на заседании межведомственной комиссии Совбеза по экологии, однако ряд принятых решений не реализован, напомнил он.

Минприроды РФ и правительство Петербурга должны срочно принять меры по улучшению экологической ситуации. Необходимо в том числе обезвреживание захоронений химических отходов, сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, полигон «Красный Бор» находится в Тосненском районе Ленинградской области и включает котлованы с опасными отходами. Новые отходы не поступают на полигон с начала 2014 года. В федеральном проекте «Экология» названы предварительные сроки рекультивации полигона: с 2019 по 2024 год.

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