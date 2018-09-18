Стартовал всероссийский грантовый конкурс для добровольцев-поисковиков

Москва, , 14:12 — REGNUM Сегодня, 18 сентября, благотворительный фонд «Система» начал прием заявок на грантовый конкурс «Траектория поиска» для поисково-спасательных отрядов, победители которого получат целевые гранты в размере 100−350 тысяч рублей. Как сообщают авторы проекта, принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, которые занимаются поиском пропавших людей не менее года и имеют успешный опыт спасения. Подать заявку можно до 11 ноября на странице конкурса: в анкете нужно рассказать о работе НКО и приложить необходимые документы.

Конкурс приурочен к Году добровольца и является частью масштабной исследовательской инициативы «Одиссея», организованной фондом с целью поиска технологических решений для преодоления социально значимых проблем, а создание новых поисково-спасательных технологий стало первой темой проекта.

«В рамках инициативы «Одиссея» мы пытаемся усилиями технологического сообщества решить проблему поиска пропавших людей, однако помощь поисково-спасательным отрядам, от эффективной работы которых зависит жизнь людей, нужна всегда, поэтому мы запустили грантовый конкурс, чтобы поддержать их уже сейчас, — отметила президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. — Целями грантового конкурса являются развитие учебной базы и материального обеспечения поисково-спасательных отрядов, повышение профессионального уровня спасателей, мотивация команд к выполнению новых видов поисково-спасательных работ, а также организация и проведение просветительских мероприятий для населения».

Поисковые операции — дорогостоящие мероприятия. Спасателям необходимы качественные фонари, рации, навигаторы, топливо. Техническое и материальное оснащение помогают предотвратить ситуации, когда пропавшего не удается обнаружить из-за ошибки в позиционировании или отсутствия транспорта и связи. Эти факторы определили назначение грантовой поддержки.

Получение грантовой поддержки — это движение вперед для большинства волонтерских поисковых отрядов. Денежные средства можно потратить на закупку необходимого организации оборудования или расходных материалов, оплату транспортных услуг, напрямую связанных с поисково-спасательными работами, или на проведение публичных просветительских мероприятий, которые могут привлечь внимание общественности к проблеме поиска пропавших людей.