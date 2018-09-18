Первыми космическими туристами Space X станут деятели искусства

Хоторн, США, , 14:06 — REGNUM Первым космическим туристом, которого Space X отправит в полет вокруг Луны, станет японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава. Он полетит на Луну не один, а в компании 6−8 художников, писателей, музыкантов и других деятелей искусства.

Маэдзава выкупил сразу несколько мест у компании SpaceX и запустил проект #dearMoon, в рамках которого набирает команду из деятелей искусства, желающих совершить полёт в космос. По мнению предпринимателя, после того, как они увидят Луну вблизи, обязательно создадут шедевры.

Как заявил глава SpaceX Илон Маск в ходе пресс-конференции, космический корабль с Маэдзавой на борту будет выведен на орбиту спутника Земли ракетой-носителем Big Falcon Rocket (BFR), которая все еще находится на стадии производства. Ориентировочно полет состоится в 2023 году.

Юсаку Маэдзава — основатель и глава интернет-сайта Zozo. Он является одним из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала Forbes, капитал Маэдзава составляет около $3 млрд.

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