В Югре уволен главный судмедэксперт Нягани

Нягань, Югра, , 14:15 — REGNUM В Нягани (ХМАО) уволен заведующий отделением регионального «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в связи с утратой доверия. Мужчина подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Югры.

Следствием установлено, что заведующий няганским отделением регионального «Бюро судебно-медицинской экспертизы» с февраля 2016 года осуществлял предоставление в филиале учреждения платных услуг по предпохоронной подготовке тел умерших. Услуги предоставляла его жена, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель. Тем самым заведующий допустил конфликт интересов. Прокурор Нягани внёс представление на устранение нарушения. И заведующего отделением уволили в связи с утратой доверия.

Мужчина не смирился с решением руководства и пытался обжаловать его. Ханты-Мансийский районный суд увольнение признал законным.

По данным прокуратуры, помимо конфликта интересов главный судмедэксперт Нягани является фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»).

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