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Немецкие медики высказали предположение об отравлении Верзилова

Общество

Об этом говорит сложившаяся картина и состояние акциониста

Берлин, 18 сентября 2018, 13:55 — REGNUM  Активист арт-группы «Война» и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности мог отравиться. Такой вывод сделали медики берлинской клинике Charite, где акционист проходит лечение. Основанием для такого предположения послужили «сложившаяся картина, а также выводы, представленные близкими и коллегами из Москвы».

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«До сих пор у нас нет других оснований предполагать иные причины для того состояния, в котором он находится», — заявил на пресс-конференции представитель медучреждения.

Вещество, которым отравился Верзилов, врачи определить не смогли.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября участник скандальной арт-группы «Война», акционист Петр Верзилов попал в токсикологическую реанимацию в тяжелом состоянии. По словам знакомой акциониста, он не принимал никаких препаратов и не получал травм. В окружении Верзилова высказали версию об отравлении. 16 сентября Верзилов прибыл на лечение в Берлин.

Сейчас жизни акциониста ничего не угрожает.

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Дело Pussy Riot
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