Илон Маск отправит к Луне миллиардера из Японии

Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Первым космическим туристом, который совершит облет Луны, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Имя путешественника раскрыл глава SpaceX Илон Маск в микроблоге компании в Twitter.

Известного коллекционера искусства Маэдзаву доставит на орбиту Луны ракета-носитель Big Falcon Rocket (BFR), говорится в сообщении. С собой турист возьмет еще восьмерых художников и деятелей культуры, отметил Маск.

Полет намечен на 2023 год. Ракету-носитель для него еще изготавливают. Одна часть ракеты выведет корабль на лунную орбиту, другая совершит облет вокруг небесного тела, сообщают британские СМИ.

На путешествие потребуется 4−5 дней. Во сколько Маэдзаве обойдется полет, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, последний полет к Луне был предпринят в 1972 году. Тогда на небесное тело высадились астронавты миссии «Аполлон-17». Со дня первого полета в 1969 году на естественном спутнике Земли побывали 24 человека.

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