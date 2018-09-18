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Facebook и Twitter отчитаются о локализации данных пользователей РФ

Общество

Жаров сообщил, что указанные социальные сети проводят указанные работы

Москва, 18 сентября 2018, 13:26 — REGNUM  Руководство социальных сетей Facebook и Twitter в декабре 2018 года должно будет отчитаться перед Роскомнадзором о выполнении закона о локализации персональных данных российских пользователей. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, ранее от руководства сервиса Twitter в Роскомнадзор поступило письмо, в котором компания сообщает, что во второй половине 2018 года данные российских пользователей будут локализованы на территории РФ. Также Жаров сообщил, что, по его сведениям, указанные социальные сети работу по локализации проводят.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что соцсеть Facebook и популярный в России мессенджер WhatsApp до конца текущего года ожидают проверки ведомства.

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