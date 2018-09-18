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Власти Северной Осетии назвали популистским закон о материнском капитале

Общество

На его выполнение в региональном бюджете нет денег

Владикавказ, 18 сентября 2018, 13:10 — REGNUM  Республиканский закон о выплатах за рождение детей в Северной Осетии был принят без учета его финансового обеспечения. Выполнить его местные власти в настоящее время не могут. Однако меры для решения вопроса предпринимаются. Так прокомментировал заместитель министра финансов Северной Осетии Алан Дзагоев ситуацию с неисполнением обязанностей по выплатам республиканского материнского капитала.

«Политическое решение на уровне руководства республики — выплатить эти средства — есть. В настоящее время прорабатывается «дорожная карта» поэтапной выплаты республиканского материнского капитала», — приводит слова Дзагоева пресс-служба главы и правительства республики.

Чиновник назвал закон о выплате семьям по 50 тыс. рублей при рождении третьего ребенка популистским и финансово необеспеченным. По словам Дзагоева, он был принят накануне выборов в республиканский парламент в апреле 2012 года. В период действия закона с 2012 по 2014 годы право на получение выплат приобрели 3873 семьи на сумму почти 200 млн рублей.

Первые выплаты должны были начаться с 2015 года. Однако уже в конце 2014 года действие закона было приостановлено.

Напомним, более 300 многодетных матерей из Северной Осетии на днях записали видео-обращение к властям республики с просьбой выплатить им положенную субсидию в размере 50 тыс. рублей за рождение третьего ребенка.

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Материнский капитал
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