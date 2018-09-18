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Запрет на усыновление для больных ВИЧ могут снять

Общество

...принимая во внимание особые обстоятельства

Запрет на усыновление для больных ВИЧ могут снять
Цитата из х/ф «Затянувшаяся музыка (Вирус)». Реж. Роджер Споттисвуд. 1993. США
Больной СПИДом

Москва, 18 сентября 2018, 13:09 — REGNUM  Поправки в Семейный кодекс, позволяющие носителям ВИЧ и вируса гепатита С усыновлять детей, разработаны Министерством просвещения России. Законопроект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, с 18 сентября проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Законопроект «О внесении изменений в статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации» дает суду право снимать запрет на усыновление для инфицированных лиц в том случае, если они в силу сложившихся семейных отношений уже живут с ребенком. Во внимание также принимаются интересы ребенка и другие значимые обстоятельства.

Ранее норма, в силу которой больные ВИЧ или гепатитом С не праве усыновить проживающего с ними ребенка, была признана Конституционным судом России противоречащей Основному закону.

КС рассматривал дело супругов из Московской области, которым не давали усыновить ребенка из-за ВИЧ у супруги. Женщина заразилась вирусом в 2012 году в больнице. Позже ребенка для пары родила родная сестра женщины после процедуры искусственной инсеминации. С рождения ребенок воспитывается в семье.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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